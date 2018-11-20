video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تبيع للهند صواريخ الدفاع الجوى "إيجلا" بــ 1.5 مليار دولار

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:24 م
روسيا تبيع للهند صواريخ الدفاع الجوى "إيجلا" بــ 1.5 مليار دولار منظومة صواريخ الدفاع الجوى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر مصدر فى منظومة التعاون العسكرى التقنى الروسية أن منظومة صواريخ الدفاع الجوى المحمولة الروسية من طراز "إيجلا" قد فازت فى مناقصة جرت فى الهند لتوريد وسائل الدفاع الجوى قصيرة المدى بمبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء، عن المصدر- الذى لم تسمه- القول "لقد فازت صواريخ "إيجلا" الروسية فى هذه المناقصة".. موضحا أن قيمة الصفقة هى 1.5 مليار دولار.

يُذكر أن قناة (إن.دى.تى.فى) التليفزيونية الهندية أعلنت- أمس- أن شركة (روس أوبورون إكسبورت) الروسية عرضت الشروط الأكثر ملائمة لتوريد منظومات صواريخ الدفاع الجوى قصيرة المدى المحمولة كتفا فى إطار المناقصة التى أعلن عنها الجيش الهندي.

يشار إلى أنه بجانب شركة (روس أوبورون إكسبورت) الروسية شاركت فى هذه المناقصة أيضا شركتان أوروبيتان، وكانت روسيا والهند وقعتا فى أكتوبر من العام الجارى عقدا لتوريد منظومات صواريخ الدفاع الجوى بعيدة المدى من طراز (إس – 400) بقيمته تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو: منظومة صواريخ "إس 300" قادرة على إسقاط مقاتلات "إف 35" الأمريكية

إسرائيل تهدد بقصف منظومة صواريخ S-300 الروسية فى سوريا

روسيا

صواريخ الدفاع الجوى

الهند

منظومه صوايخ الدفاع الجوى




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة