روسيا تبيع للهند صواريخ الدفاع الجوى "إيجلا" بــ 1.5 مليار دولار

موسكو (أ ش أ)

ذكر مصدر فى منظومة التعاون العسكرى التقنى الروسية أن منظومة صواريخ الدفاع الجوى المحمولة الروسية من طراز "إيجلا" قد فازت فى مناقصة جرت فى الهند لتوريد وسائل الدفاع الجوى قصيرة المدى بمبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء، عن المصدر- الذى لم تسمه- القول "لقد فازت صواريخ "إيجلا" الروسية فى هذه المناقصة".. موضحا أن قيمة الصفقة هى 1.5 مليار دولار.

يُذكر أن قناة (إن.دى.تى.فى) التليفزيونية الهندية أعلنت- أمس- أن شركة (روس أوبورون إكسبورت) الروسية عرضت الشروط الأكثر ملائمة لتوريد منظومات صواريخ الدفاع الجوى قصيرة المدى المحمولة كتفا فى إطار المناقصة التى أعلن عنها الجيش الهندي.

يشار إلى أنه بجانب شركة (روس أوبورون إكسبورت) الروسية شاركت فى هذه المناقصة أيضا شركتان أوروبيتان، وكانت روسيا والهند وقعتا فى أكتوبر من العام الجارى عقدا لتوريد منظومات صواريخ الدفاع الجوى بعيدة المدى من طراز (إس – 400) بقيمته تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار.