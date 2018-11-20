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رفع 5000 طن قمامة وأتربة بـ"الجبل الأصفر" فى حملة يالخانكة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:35 م
رفع 5000 طن قمامة وأتربة بـ"الجبل الأصفر" فى حملة يالخانكة جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة، حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر، على مدار الأيام الأربعة الماضية، ت حيث شملت أعمال جرد وتسوية طرق ونظافة ورفع اتربة وانارة عامة من الصباح الباكر حتي الليل بالجبل الاصفر، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء للمنطقة لمحطة الجبل الأصفر تمهيدا لافتتاحها.

وأكد غريب أحمد، رئيس مدينة الخانكة، أن الحملة كانت تحت إشراف الدكتور عواد احمد السكرتير العام، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة وأحمد السيد مساعد رئيس المدينة، والسيد الاكشر رئيس وحدة الجبل الاصفر،  أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، حيث شملت الحملة نظافة ورفع الاتربة وجرد الطرق العامة وعمل صيانة لأعمدة الانارة وتركيب كشافات ولمبات واسلاك للأعمدة وذلك بطريق العقد 16 و 19 بالجبل الاصفر، مشيرا إلي أنه تم رفع 4450 طن أتربة وركش وردم من أمام محطة الصرف الصحي.

وتابع، أنه تم رفع 500 طن قمامة وتم جرد الطريق بالجليدر الخاص بمدينة الخصوص وبوكت المجلس بمسافة 6000 متر بطول الطرق العامة من علي جانبي الطريق، وكذا عمل صيانة للاعمدة الانارة الموجودة بمنتصف الطريق ل 80 عامود من تركيب كشافات ولمبات واسلاك كهربائية، وسوف يتم استكمال رفع الاتربة والمخلفات والانارة العامة .

 

 

 


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