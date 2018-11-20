رفض شقيق زوجها إقراضها المال فقتلته واعترفت: حزنت عليه حتى لا أثير الشكوك

كتب محمود عبد الراضي

استغلت سيدة وجود شقيق زوجها المسن بمفرده، داخل شقة فى السويس وقتلته بعد خلافات مالية بينهما.

المتهمة قالت في اعترافاتها - أمام جهات التحقيق - كنت أحتاج للمال بصورة عاجلة، فتسللت لشقة شقيق زوجي المسن، الذي يقطن بمفرده بالمكان، وعندما طالبته بالمال رفض، وإندلعت بيننا مشاجرة، جذبته خلالها أرضا فسقط على جدران الشقة قتيلاً بسبب وهنه وضعفه، وخرجت من الشقة بهدوء دون أن يشعر أحد، وتظاهرت بالحزن عليه عندما اكتشف ابنه الجثة فى أول زيارة له، حتى لا يشك أحد فى أمرى، إلا أن المباحث اكتشفت الواقعة .

كان تلقى قسم شرطة السويس بلاغاً من "محمد ع. م" 38 سنة ريس بحرى، مقيم فيصل، بإكتشافه وفاة والده 72 سنة داخل منزله بمنطقة الغريب ، فتم تشكيل فريق بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالسويس، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة أرملة شقيق المجنى عليه "أمينة م" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العقار، وإعترفت بارتكاب الواقعة.