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رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف ببورسعيد: رفع كفاءة بالوعات الأمطار استعدادا للشتاء

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:21 ص
رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف ببورسعيد: رفع كفاءة بالوعات الأمطار استعدادا للشتاء المهندس محمد البولاقى
بورسعيد محمد فرج
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أكد المهندس محمد البولاقى، رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، على الاستعداد لمواجهة مخاطر الأمطار، أولها رفع كفاءة بالوعات الأمطار وتطهيرها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء حتى تكون قادرة على استيعاب كميات مياه المطر، لافتا إلى أن ثانى المراحل تتمثل فى تطهير شبكة الصرف العمومية، وثالثها العناية بمحطات الرفع لاستقبال المياه من الشبكات بأعلى معدلات الكفاءة للعمل بكامل طاقتها .

وأضاف "البولاقى"، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن هناك مرحلة رابعة وتتمثل فى محطات المعالجة وخط "السيب"، وهو آخر مرحلة يتم خلالها صرف المياه بالمسطحات المائية طبقا لقوانين البيئة 84 لسنة 82 19، مشيرا إلى أنه تم تطهير ورفع كفاءة 1850 بالوعة مطر موزعة على الأحياء لمواجهة الأزمات

وأوضح أنه جارى تنفيذ 150 بالوعة مطر سيتم توزيعها فى نطاق الأحياء الشعبية، وأن هناك غرفة عمليات مركزية تضم جميع الأجهزة المعنية بهدف العمل على احتواء الأزمات وإيجاد الحلول العاجلة  لمواجهة المخاطر.


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