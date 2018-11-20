دونالد ترامب قد يزور القوات الأمريكية فى العراق وأفغانستان

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتطلع لزيارة القوات الأمريكية فى العراق أو افغانستان، ذلك بعد يوم من الانتقادات اللاذعة التى وجهها للبعثات الأمريكية ووصفه لها بأنها "عار كامل".

وبحسب الموقع الإلكترونى للصحيفة، اليوم الثلاثاء، فأن الرئيس ترامب أخبر مستشاريه أنه قد يزور القوات فى منطقة قتال لأول مرة منذ توليه منصبه فى البيت الأبيض، حيث أنه يخضع لتدقيق متزايد بسبب معاملته للشئون العسكرية وعدم زيارة أعضاء الخدمة المنتشرين فى أفغانستان أو العراق.

ورفض ترامب حتى الآن زيارة تلك المناطق المقاتلة، قائلا إنه لا يريد أن يربط نفسه بالحروب التى يعتبرها إخفاقات، وفقا للمستشارين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم. وقال المستشارون الحاليون إنه من غير المتوقع أن يزور ترامب منطقة حرب خلال عطلة عيد الشكر، التى سيقضيها فى منتجع مار لاجرو للجولف فى فلوريدا.

ووفقا لمستشارون فأنه خلال اجتماعات حول زيارة محتملة للقوات الأمريكية، وصف ترامب البعثات الأمريكية فى العراق وأفغانستان بأنها "عار كامل"، وأشار أيضا إلى الرحلات الطويلة والمخاطر الأمنية المحتملة كأسباب لتفاديه زيارات مناطق القتال.