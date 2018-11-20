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دعوتان للتظاهر فى مختلف أنحاء باريس السبت المقبل احتجاجا على رفع سعر الوقود

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:15 م
دعوتان للتظاهر فى مختلف أنحاء باريس السبت المقبل احتجاجا على رفع سعر الوقود تظاهرات فرنسا
كتب أحمد علوى
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قال فرانك بولر وهو أحد المسئولين عن مجموعات " السترات الصفراء" التى تتظاهر فى شوارع وميادين فرنسا، ضد غلاء أسعار الوقود وتدنى الحالة الاجتماعية، والمسئول المباشر عن المجموعات فى مدينة تارن، إنه يدعو لتظاهرات حاشدة جديدة السبت المقبل ( 24 نوفمبر) فى العاصمة باريس.

 

ووفقًا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، قال بولر: "يجب على جميع المواطنين المشاركة معنا فى احتجاجاتنا، يجب أن تسود التظاهرات كل الشوارع، مشيًا على الأقدام، وعلى ظهور الخيل وبالسيارات، لابد أن ننتشر فى جميع أنحاء المدينة.

 

وعلى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دشن مسئول اخر عن التظاهرات يدعى إريك دوريه دوميلان، صفحة بعنوان "الخطوة الثانية: كل فرنسا فى باريس"، وتهدف للتجمع السبت المقبل فى ساحة كوكنورد فى باريس.

 

وأضاف بولر لوسائل الإعلام: "يجب على الجميع التوجه إلى باريس بكل الوسائل الممكنة سواء كانوا مرافقين ن أو بسياراتهم، أو بالقطارات، أو الحافلات"، واوضح: "لماذا باريس"، وأجاب لأن الحكومة هنا فى العاصمة ولا بد أن تعى وتدرك غضب المواطنين من القرارات غير المدروسة".

 

 وأنهى كلمته قائلا: "نحن ننتظر الجميع، بالشاحنات، والحافلات، وسيارات الأجرة، والمزارعين، وسائقى فى تى سى، فكل هؤلاء ضحية غلاء الوقود".


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