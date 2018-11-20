ختام احتفال محافظة شمال سيناء بالمولد النبوى الشريف

اختتم فى قاعة احتفالات المدينة الشبابية بالعريش مساء اليوم، الثلاثاء، احتفال محافظة شمال سيناء ومديرية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والشيخ سعد العش مدير الأوقاف، وقيادات المحافظة وعددا من رجال الأزهر وأئمة المساجد.

تضمن الحفل فقرات فنية منوعة واغانى وتواشيح قدمتها فرق العريش الفنية، وفقرات إنشاد دينى منوعة وكرم المخافظ الأئمة المتميزين وأصحاب الدور البارز فى الدعوة.

وفى كلمته قال الشيخ سعد العش مدير أوقاف شمال سيناء، أن المديرية نجحت فى تنفيذ مبادرة محمد رسول الإنسانية التى شملت كافة مساجد مناطق المحافظة يإدارتها المختلفة. وبدوره قدم محافظ شمال سيناء التهنئة للأهالى بذكرى يوم المولد النبوى الشريف.

وقال إنها ذكرى تحيى فينا قيم الحق والعدل والسلام للبشرية، وتؤكد أن الإسلام دين المحبة والوسطية، ينشر الأمن والتسامح والتواصل الحضارى والسلام بين كل الشعوب.