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خبيرة بالبنك الدولى تشيد بمشروع تطوير التعليم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:03 ص
خبيرة بالبنك الدولى تشيد بمشروع تطوير التعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قالت الدكتورة حنين سيد خبيرة بالبنك الدولى فى مجال الحماية الاجتماعية، إن الاستثمار بالعمل البشرى هو أفضل استثمار تستطيع الدول تحقيقه،  موضحة أن مشروع تطوير التعليم الذى تتبناه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور طار شوقى هائل.

وأضافت خلال الأسبوع العربى الأول للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن مؤشر الاستثمار فى رأس المال يعتمد عل عدة معايير ومكون منها الصحة والتعليم والتقزم وهذا المؤشر مرتفعة خاصة فى المناطق التى يوجد فيها نزاعات وحروب.

وأوضحت أن نتائج ومؤشرات الصحة فى دول الشرق الأوسط مرتفعة، أما فى التعليم إلى حد ما منخفضة، والاستثمار فى البشر زى ما بيقولوا أهم من الحجر.

 


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