حى الجمرك بالاسكندرية يغلق عدد من المحلات المخالفة

قام حى الجمرك بالاسكندرية برئاسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بتنفذ قرارت غلق وتشميع لعدد من المحلات المخالفه بدائرة قسم الجمرك.

حيث شن الحى حملة مكبرة بقيادة المهندسه سحر شعبان رئيس حي الجمرك بالتنسيق مع ادارة رخص المحلات وادارة اشغال الطريق وقسم شرطة الجمرك تم اليوم تنفيذ قرار غلق وتشميع لعدد من المحلات التي تدار بدون ترخيص.

وتم منح مهله لمحل بحارة المكتب لحين استكمال باقي الاوراق.

يأتي ذلك في ضوء الحملات الانضباطيه والردع الفوري للمخالفين وعدم استفادة المخالف من مخالفته والحد من ظاهرة مزاولة النشاط بدون ترخيص