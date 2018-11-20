حبس متهمين جدد بواقعة مقتل صاحب محل بلياردو بسبب كيلو لحمة بمصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حبس متهمين جدد عاملين فى مجال الجزارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بافتعال مشاجرة فى منطقة عين الصيرة بسبب خلافات سابقة.

كما قررت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين بمستشفى القصر العينى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء، وعرضها على الأدلة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن البداية كانت منذ ما يقرب من عامين حيث نشبت خلافات بين عائلتين فى منطقة مصر القديمة هم كلِ من : «طارق.م»، وشقيقه «أحمد» جزارين، كطرف أول، وبين «شعراوى أحمد» وشقيقه «علي» كطرف ثانِ، يمتلكون صالة للألعاب – بلياردو-.

وتبين أن الخلافات ترجع إلى خلافات حول الجيرة بسبب لعب الأطفال، كما قال أخرين أنه أحد الجزارين اتهم أحد ملاك صالة البلياردو بسرقة مبلغ مالى من داخل محل الجزارة، وحرر ضده محضر فى قسم الشرطة، ومن هنا نشب الخلاف واتهامه أمام أهالى المنطقة أنه محضر كيدى وتم عقد جلسة صلح بينهم انتهت بالتنازل والصلح.

وأضافت التحقيقات أن يوم الواقعة توجه أحد أقارب صاحب صالة البلياردو لشراء لحمة من محل الجزارة، وطلب فرمه ولكن شقيق صاحب صالة البلياردو توجه إلى قريبه وبدأ يلومه ويعاتبه على شراء احتياجاته من أعدائه على الرغم من معرفة الخلاف بينهم، وهنا تداخل المتهم الأول «طارق»، الجزار وبدأ يتعدى عليه بالضرب لمنعه الزبائن من الشراء منه، حتى تجمع أهل المنطقة وطلبوا منه تركه، واستجاب لهم.

وتبين أن الشاب عقب التعدى عليه توجه إلى شقيقه صاحب صالة البلياردوا وحكى له ما حدث وكيفية التعدى عليه، فاستعان بأخرين من أصدقائه وأحضروا أسلحة بيضاء ومادة كاوية «مياة نار»، وتهجموا على محل الجزارة ومن بداخله مما أسفر عن نشوب معركة دامية بالأسلحة البيضاء عبارة عن « ساطور وسكاكين».

وأسفر عن هذه المشاجرة إصابة 5 أشخاص بجروح قطعية وحروق كبيرة فى الجسم، بينهم صاحب صالة البلياردوا الذى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى قبل إسعافه.

وجاء فى مناظرة النيابة أن المشاجرة نتج عنها إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى بينهم ثلاثة من العاملين فى محل الجزارة، بحروق فى جسمهم، وجارِ معالجتهم وأثنين بجروح قطعية صاحب صالة البلياردو والذى أصيب بطعنات غائرة فى منطقة البطن والصدر، أصيب من خلالها بنزيف حاد أسفر عن وفاته، وإصابة شقيقه – مفتعل المشاجرة-، بجروح قطعية فى الجسم وفى حالة خطرة داخل العناية المركزة

وتلقى المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين الطرف الأول "طارق.م" جزار، وشقيقة "أحمد" جزار، والطرف الثانى "شعراوى أحمد" صاحب صالة بلياردو وشقيقه "على" مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة.

كان المقدم حسام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة جزارين، وصاحب صالة بلياردو،مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين وجود جثة "شعراوي" بها عدة طعنات، وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.