حبس تشكيل عصابى متخصص فى تزوير المحررات الرسمية بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

أمر المستشار أحمد البلتاجى ، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامهم بتشكيل عصابى متخصص فى تزوير المحررات الرسمية .

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله ، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بضبط كلا من "نبيل.م.ع" 46 سنة عاطل و"محمد.ح.م" 30 سنة صاحب عمل ذلك لقيامهم بتزوير الأوراق والمستندات الخاصة بتراخيص السيارات، وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شهادات من الحاسبات، ومعاهد تكنولوجيا وشركات هندسية، ومحررات رسمية عليها شعار الجمهورية، وأوراق من التربية والتعليم وعقود زواج ورخص مرورمزورة.

وبمناقشة المتهمين، أقرا بتحصلهم على المحررات المزورة من "محمود.ع.ص" 35 سنة صاحب محل خدمات كمبيوت ومقيم شبرا الخيمة ثان ، وقاموا بإرشاد رجال الشرطة عن محل خدمات الكمبيوتروالذى يتخذ منه المتهم الثالث ، مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى وبتفتيشه عثر على أجهزة كمبيوتر وطابعات وعقود زواج وشهادات من اﻷزهرمزورة ومبالغ مالية، تحررالمحضر اللازم وأصدرت النيابة قرارها السابق.