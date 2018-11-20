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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/11/2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/11/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء ضبابية صباحاً في السهول، تتحول لاحقاً لتصبح مستقرّة وصحوة في عموم المناطق، وتظهر كميات من السحب العالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

في خليج العقبة:  -الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة في عموم المناطق مع ظهور السُحب العالية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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