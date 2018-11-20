جنايات القاهرة تحدد شهر يناير المقبل لاستئناف المتهمين فى قضية البورصة

كتب كريم صبحى

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، تحديد جلسة يناير المقبل ،لنظر محاكمة علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين فى قضية التلاعب فى البورصة.

يذكر أن نفس الدائرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، أمرت بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك و7 اخرين فى قضية التلاعب فى البورصة بكفالة 100 الف جنيه .

وحضر عن المتهمين فريد الديب محامى جمال وعلاء مبارك، والمستشار طاهر الخولى محامى المتهم الخامس، والدكتور محمود كبيش والدكتور محمد بهاء ابو شقة محامى المتهم حسن هيكل، والدكتور أسامة حسنين عبيد.