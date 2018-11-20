تهديدات بالقتل لمستخدمى انستجرام فى بريطانيا بسبب العنصرية

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "التليجراف" أن عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" تلقوا تهديدات بالقتل بعد اتهامهم بالعنصرية.

وكان أغلب أهداف التهديدات من النساء حيث تلقين اتهامات بالعنصرية وبمحاولة تقليد النساء من السود، الأمر الذى يعرف بـblackfishing.

وبحسب الصحيفة، فأن امرأة تدعى أليشيا برزوستويسكا، قالت إن حسابها تلقى طوفا من الرسائل التى تأمرها بـ"البقاء بيضاء" وأن تبتعد عن تقليد السود بعدما نشرت صور لنفسها بضفائر صغيرة واستخدمت منتجات تجميل لتحويل بشرتها للون البرونزى الأسمر.



أليشيا برزوستويسكا

وقالت "أعرف أننى لم أفعل شيئا خاطئا لكن هناك 200 شخص يسبوننى ويقولون إن على الانتحار".

كما جاء فى أحد الرسائل "دعونا نلقى الأحماض عليها"، هذا على الرغم من أن لون بشرتها الطبيعى أسمر كونها من أصول بولندية هندية، ولكن حتى الآن لم يتم ذكر أى تحركات للشرطة البريطانية.



الموديل السويدية

ونفس الشئ حدث مع الموديل السويدية إيما هالبيرج، والتى تم اتهامها بتقليد السود فى صورة على انستجرام، وعبر عدد من معجبيها عن صدمتهم من الصورة.



كيم كاردشيان

ومن المعروف أن العديد من المجتمعات الغربية تشهد ظاهرة اتهام من يحاولون تقليد السود بالعنصرية فإما إنهم يحاولون السخرية من الأفارقة أو يحاولون سرقة الثقافة الأفريقية مثلما حدث مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عندما ظهرت بضفائر صغيرة أفريقية.



جيجى حديد

وحتى الموديل الأمريكية فلسطينية الأصل جيجى حديد عندما ظهرت صور لها على مجلة "فوج" الإيطالية بوجه أسود.