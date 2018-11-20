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تموين بندر بنى سويف يحرر 55 محضرا لمخابز ومحال مخالفة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:34 م
تموين بندر بنى سويف يحرر 55 محضرا لمخابز ومحال مخالفة حمله تموينية -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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شنت إدارة تموين بندر بنى سويف، حملة مكبرة على المخابز والمحال التجارية تمكنت خلالها من تحرير 55 محضرا بمخالفات تنوعت مابين مزاولة نشاط بدون ترخيص وتصرف فى جزء من حصة الدقيق المدعم، عدم وجود شهادات صحية للعاملين وقصور فى نظافة المكان فضلا عن سلع منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشارك فى الحملة التى نفذت خلال يومين بإشراف من المحاسب عثمان سيد مدير عام التموين ، كل من المهندس سيد خليل مدير ادارة بندر بنى سويف ، وأحمد فهمى و محمد حمدى و مرعى عويس و محمد اسماعيل وبهجت عبدالرحمن ، مفتشى تموين الإدارة.

وأحيلت المحاضر "جنح بندر بنى سويف" إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المخالفين من مالكى ومديرى المخابز والمحال التجارية.


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