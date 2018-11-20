تكريم حفظة القرآن الكريم فى ذكرى المولد النبوى الشريف بالجيزة

احتفلت مؤسسة أبو العينين بإحياء ذكرى مولد الرسول الكريم، بإهداء الحلوى المولد للمواطنين وبتكريم حفظة القرآن الكريم من أهالى محافظة الجيزة.

وقالت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة خلال الاحتفال أن المؤسسة تهتم منذ نشأتها من أكثر من ثلاثون عام بالمناسبات الدينية بتقديم يد المساعدة والعون للمواطنين للتخفيف عن أعبائهم، وخصوصا فى المولد النبوى الشريف لإحياء والاحتفال بمولد الرسول الكريم واستعادة ذكرى الاقتداء به فى سلوكياتنا وأخلاقه الإنسانية من الرحمة وصلة الأرحام والأمانة وجبر الخواطر وبر الوالدين والتواضع والتسامح ليكون من سيرته قدوة حسنة ودروس رائعة وتصحيح الدين القائم على السلام الرحمة والمحبة.