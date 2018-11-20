تعيين كوخافى رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلى خلفا لآيزينكوت

وكالات الأنباء

صادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين، الثلاثاء، على تعيين اللواء أفيف كوخافى رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلى خلفا لغادى آيزينكوت الذى تشارف ولايته على الانتهاء.

وقالت اللجنة إنها وبعد الفحص لم تجد أى خلل يتعلق بنظافة يدى كوخافى (54 عاما) وإنه لم تكن هناك أى شائبة تتعلق بالاعتبارات التى من خلالها تمت التوصية على تعيين الميجور جنرال كوخافى رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي.

وقبل تقديم استقالته، أعلن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان عن قراره ترشيح نائب رئيس الأركان الحالي، كوخافي، للمنصب.

ويباشر كوخافى عمله كرئيس للأركان ويتسلم مهام منصبه الجديد فى الأول من يناير 2019.

وأفادت "وكالة معا" الفلسطينية بأن كوخافى ترأس قيادة المنطقة الشمالية، وكان رئيس المخابرات العسكرية خلال حرب 2014 وقائد لواء المظليين خلال ملية الدرع الواقى أثناء الانتفاضة الثانية عام 2002.

وأمضى كوخافى العشرين عاما الأولى من خدمته العسكرية فى لواء المظليين.