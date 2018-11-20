تعرف على الإرشادات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة × 10 معلومات

كتب وليد عبد السلام

وجه المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة مجموعة من النصائح والارشادات الغذائية الهامة التى يجب الحرص عليها للحفاظ على الصحة العامة.

اليوم السابع يستعرض الارشادات الصحية التى أطلقاها المعهد القومى للتغذية .

1- نوع فى طعامك.

2- احرص على تناول طعام نظيف وآمن.

3- يجب الحرص على تناول السوائل خاصة المياة.

4- تناول قدر كاف من مجموعة الخيز والخضروات والفاكهه يوميا

5- احرص على تناول الأسماك والبقوليات

6- تناول الألبان والأطعمة الغنية لالكالسيوم يوميا

7- ابتعد عن التدخين والكحوليات

8- قلل من تناول الملح والسكر

9- تناول القليل من الدهون

10- احرص على مزاولة الرياضة .