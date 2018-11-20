تطوير المنطقة المحيطة بسوق المنهل فى مدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى



أكد مصطفى عبد العزيز، رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه جار حاليًا تطوير المنطقة المحيطة بسوق "المنهل"، بنطاق الحي، ورفع المخلفات المحيطة بالسوق، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، خاصة بعد بدء تسكين سوق المنهل.

وأضاف رئيس حى شرق مدينى نصر، فى تصريح خاص، أنه سيتم تخصيص أماكن لانتظار سيارات البضائع والرواد وإعادة الانضباط للمنطقة، والقضاء على شكاوى ومعاناة المواطنين المقيمين بمحيط السوق، وذلك باستمرار حملات المتابعة على السوق بعد تسكينها.

يذكر ان محافظة القاهرة بدأت تسكين سوق المنهل بحى شرق مدينة نصر، الذى تم إعادة إنشاؤه وتقسيمه إلى أسواق للخضر والفاكهة والدواجن والأسماك لإنهاء مشكلة تجمع الباعة الجائلين بمحيطه والقضاء على الزحام والعشوائية التى كانت سبباً دائماً لشكوى المواطنين ، ويضم السوق 225 محل وباكية وتم إقامته بمساهمات المجتمع المدنى بتكلفة قدرها حوالى 4.5 مليون جنيه.