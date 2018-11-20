" تضامن الاسكندرية " توزع 944 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالاسكندرية ، عن توزيع 944 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى عدد من الأحياء والمناطق بالمحافظة ، إستعدادا لموسم الشتاء .

وأوضح محمد حجاجى ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية ، أنه تم توزيع 944 بطانية للأسر الأولي بالرعاية ، حيث وزعت إدارة العامرية الاجتماعية 200 بطانية ، إدارة شرق 210 بطانية ، إدارة المنتزه 174 بطانية ، إدارة غرب 173 بطانية ، إدارة العجمي 98 بطانية ، إدارة وسط 39 بطانية ، إدارة الجمرك 50 بطانية.