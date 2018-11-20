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" تضامن الاسكندرية " توزع 944 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:48 م
" تضامن الاسكندرية " توزع 944 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بطاطين - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالاسكندرية ، عن توزيع 944 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى عدد من الأحياء والمناطق بالمحافظة ، إستعدادا لموسم الشتاء .

وأوضح  محمد حجاجى ،  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية ، أنه تم  توزيع  944 بطانية للأسر الأولي بالرعاية ، حيث وزعت إدارة العامرية الاجتماعية  200 بطانية ، إدارة شرق  210 بطانية ، إدارة المنتزه 174 بطانية ،  إدارة غرب  173 بطانية ،  إدارة العجمي  98 بطانية ، إدارة وسط  39 بطانية ،  إدارة الجمرك  50 بطانية.

 

 

 

 


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