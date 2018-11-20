ترامب سيلتقى ولى العهد السعودى إذا حضر قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيلتقى ولى العهد السعودى إذا حضر قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

وأشار ترامب إلى أن السعودية ساعدت الولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط منخفضة، مؤكدا أنه لن يدمر الاقتصاد العالمى بالتشدد تجاه المملكة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم ،إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية.

وأشار الرئيس الأمريكى فى بيان أصدره البيت الأبيض إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".