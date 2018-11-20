تحرير 2406 مخالفات مرورية وضبط 1596 هاربًا خلال حملة أمنية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1596متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2406 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 4342 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.