تحرير 1747 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1747 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 505 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و93 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و67 مخالفة انتظار خاطئ و حجز 15 سيارة و 143 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 58 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 43 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 34 رخصة لمخالفة البيئة و 109 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 54 رخصة لمخالفة خط السير و 37 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و 33 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 51 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 67 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 52مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و42 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9 سيارات متروكة و85 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 62 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و39 مخالفة مواقف عشوائية و27 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 52 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.