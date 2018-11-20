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تأكيدا على حق الصغار فى طفولة مبهجة.. "جوجل" يحتفل باليوم العالمى للطفل

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:31 ص
تأكيدا على حق الصغار فى طفولة مبهجة.. "جوجل" يحتفل باليوم العالمى للطفل واجهة محرك البحث جوجل
كتب إسلام جمال
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احتفل محرك البحث الأشهر عالمياً جوجل، بمناسبة يوم الطفل العالمى، حيث يتم الاحتفال به فى 20 نوفمبر من كل عام، وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم فى العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.

ووضع محرك البحث جوجل على واجهته صورة كارتونية لأطفال يحتفلون عن طريق اللعب والغناء باستخدام آلات موسيقية، إمعاناً فى تصوير حق الأطفال فى الاستمتاع والبهجة خلال مرحلة طفولتهم.

جوجل
جوجل

 

وفى عام 1954م، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول إلى إنشاء يوم عالمى للطفل، دون تحديد يوم موحد.

وتم اختيار يوم 20 نوفمبر للاحتفال بهذه المناسبة بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل فى 20 نوفمبر عام 1989م، كما يرجع هذا الاختيار أيضا إلى إعلان حقوق الطفل الذى أورخ ف 20 نوفمبر 1959.

وفى هذه المناسبة، يتم القيام بعدة فعاليات وتظاهرات من قبل الناشطين فى مجال حقوق الطفل.

 

 


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اليوم العالمى للطفل

جوجل يحتفل

يوم الطفل العالمى

اليوم العالمى للطفولة




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