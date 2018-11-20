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بيطرى كفر الشيخ يكافح 900 كلب ضال ويستعد لتحصين 237 ألف رأس ماشية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:00 ص
بيطرى كفر الشيخ يكافح 900 كلب ضال ويستعد لتحصين 237 ألف رأس ماشية مدير عام الطب البيطرى ومحرر اليوم السابع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور عبدالحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، تمت الاستعدادات لبدء للحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، الأربعاء المقبل، لتحصين 237 ألف رأس ماشية، مؤكداً أن ما تم تحصينه خلال الحملة السابقة التى انتهت فى 31 أكتوبر الماضى، 236 ألفا و400 رأس ماشية.

وأضاف إسماعيل لـ"اليوم السابع" أنه تمت مكافحة 900 كلب ضال بـ11 مركزا بالمحافظة منذ بدء الحملة فى مكافحة 3 نوفمبر الجارى، بالإضافة لحملة الرش الجماعى ومسح تناسلى مجانا، كما ستبدأ يوم الأحد المقبل حملة لتحصين الأغنام والماعز.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.


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