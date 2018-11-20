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بوتين يبحث برنامج التسلح الروسى حتى عام 2027

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:04 م
بوتين يبحث برنامج التسلح الروسى حتى عام 2027 بوتين
موسكو (أ.ش.أ)
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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية " الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبحث خلال لقائه الثانى مع قيادتى وزارة الدفاع الروسية ومجمع الصناعات العسكرية الروسى برنامج التسلح حتى عام 2027.

وأضاف المتحدث فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد اجتماع أيضا مع قيادتى وزارة الدفاع ومجمع الصناعات العسكرية، حيث سيركز على تنفيذ "الطلبيات " الحكومية، وبرنامج الدولة للتسلح حتى العام 2027".

وأشار إلى أن الحديث سيدور عن برنامج إعادة تسليح "غير مسبوق" للجيش الروسى، وتزويده بالأسلحة الجديدة.

وكانت روسيا قد بدأت عام 2008 عملية إصلاح عسكرى واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة، كما قررت (موسكو) عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل" نحو317 مليار دولار " حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة فى القوات المسلحة الروسية إلى 70 %.

 

 

 

 


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وزاره الدفاع الروسيه

مجمع الصناعات الروسيه

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