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باريس وطوكيو تؤكدان دعم تحالف رينو-نيسان بعد توقيف كارلوس غصن

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:10 م
باريس وطوكيو تؤكدان دعم تحالف رينو-نيسان بعد توقيف كارلوس غصن كارلوس غصن
أ ف ب
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 أكدت الحكومتان الفرنسية واليابانية الثلاثاء دعمهما للتحالف بين شركتي رينو ونيسان لصناعة السيارات، بعد يوم من توقيف كارلوس غصن في طوكيو الذي أثار مخاوف من اهتزاز اكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم.

في مكالمة هاتفية أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو، على "دعم حكومتيهما القوي" للتحالف الذي يشمل كذلك شركة ميتسوبيشي اليابانية، بحسب بيان فرنسي.

أوقف الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني كارلوس غصن الاثنين في اليابان بتهمة التهرب الضريبي والاختلاس وأثار ذلك مخاوف من اهتزاز امبراطورية صناعة السيارات التي بناها باقامة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز".

وطلب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء من رينو التي تملك الدولة 15 % من راس مالها، أن تعين على الفور إدارة مؤقتة حيث ان "السيد غصن لم يعد بامكانه اليوم إدارة المؤسسة".

ويتوقع أن يفوض مجلس إدارة رينو مساء الثلاثاء الإدارة بصورة مؤقتة إلى اثنين من مسؤوليها هما فيليب لاغاييت وتييري بولوريه، وفق مصدر مطلع.

من جهته سينظر مجلس ادارة نيسان صباح الخميس في اقالة رئيسه. كما تنوي شركة ميتسوبيشي موتورز أيضا "عزله سريعا".

وكارلوس غصن (64 عاما) الذي تخلى عنه الجميع، كان يعتبر أحد اقوى قادة الصناعة في العالم وهو معتقل في طوكيو حيث تم توقيفه الاثنين عند نزوله من طائرته الخاصة.

وزار السفير الفرنسي رئيس أكبر مجمع صناعة سيارات في العالم، من باب "الحماية القنصلية".

وقالت النيابة العامة اليابانية في بيان ان غصن "تآمر لخفض قيمة مداخيله خمس مرات بين يونيو 2011 ويونيو 2015" موضحة أنه تم التصريح بمبلغ 4,9 مليارات ين (نحو 37 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) للسلطات الضريبية في الوقت الذي كسب فيه غصن نحو عشرة مليارات ين خلال تلك الفترة.

وجاء توقيف غصن نتيجة تحقيق داخلي استمر عدة أشهر داخل نيسان التي أحالت المعلومات الى النيابة العامة اليابانية.

 


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اليابان

كارلوس غصن




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