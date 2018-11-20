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اليمن: صيادو الساحل الغربى يناشدون التحالف العربى بحمايتهم من السفينة الإيرانية "سافيز"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:14 م
اليمن: صيادو الساحل الغربى يناشدون التحالف العربى بحمايتهم من السفينة الإيرانية "سافيز" اليمن
أ ش أ
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ناشد صيادو الساحل الغربى فى مديريتى (المخا) و(ذُباب) بمحافظة تعز اليمنية، اليوم/الثلاثاء/، بحمايتهم من خطورة وتهديدات السفينة الإيرانية (سافيز) التى تشكل خطورة على حياة الصيادين والمياه الإقليمية اليمنية والملاحة الدولية فى منطقة البحر الأحمر.

وأعرب الصيادون - فى بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الرافضة لتواجد السفينة الإيرانية، أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن رفضهم لتواجد سفن إيران فى البحر الأحمر ، مطالبين بإبعاد السفينة العسكرية المتخفية بغطاء تجارى والتى تدعم ميليشيات الحوثي، عن المياه الإقليمية اليمنية ومياه البحر الأحمر، لما تشكله من خطورة على الصيادين والملاحة الدولية، كونها تحمل أجهزة اتصالات وتنصت ورادارات، وتعد مركز قيادة وسيطرة عائماً فى البحر الأحمر وغرفة عمليات عسكرية للتنسيق وتوجيه الميليشيات.

كما ناشد الصيادون، الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربى والمنظمات الدولية بحمايتهم وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر بسبب تواجد السفينة الإيرانية التى تشكل ضرراً كبيراً ومباشراً عليهم وتدمر مصدر دخلهم الوحيد، والتخفيف من معاناتهم جرّاء تضرر قواربهم، داعين المجتمع الدولى بحماية المياه الإقليمية من التواجد الإيراني، مطالبة الأمم المتحدة معرفة أسباب الصمت تجاه ما تقوم به السفينة من أعمال مشبوهة تضر بالصيادين.


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