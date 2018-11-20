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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة ربة منزل قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية بأوسيم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:55 م
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة ربة منزل قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية بأوسيم جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة شمال الجيزة، بتشريح ودفن جثة ربة منزل لقت مصرعها على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم أوسيم.

 

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهم بعدما تخلص من جثة زوجته  بقطعة أرض زراعية بأوسيم، وحرر محضر بالواقعة.    

 

وأشارت التحقيقات إلى أن  مركز شرطة أوسيم،  تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل ملقاة داخل حقيبة بقطعة أرض زراعية بأوسيم، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.


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