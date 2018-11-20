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المفتى يدين تفجير مجلس لكبار علماء كابول أثناء احتفالهم بالمولد النبوى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:49 م
المفتى يدين تفجير مجلس لكبار علماء كابول أثناء احتفالهم بالمولد النبوى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية
كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها إرهابيون استهدفوا مجلسًا لكبار العلماء في العاصمة الأفغانية كابول حيث كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف؛ مما أسفر عن مقتل 50 شخصًا على الأقل.


وأكد مفتى الجمهورية في بيان له، أن هذه العملية الإرهابية تدل على مدى بُغض التنظيمات المتطرفة للعلماء؛ ولذا يَسعَون لقتلهم ظنًّا منهم أنهم بذلك سيخرسون صوت الحق الذي يواجه أفكارهم الباطلة.


وأضاف أن توقيت هذا الهجوم واستهدافهم لمن يحتفلون فرحًا بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهو أكبر دليل على مروقهم من التعاليم المحمدية التى أكدت على حرمة الدماء وإرهاب الآمنين وأعلت من قيمة المحبة والرحمة بين الناس.

 


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مفتى الجمهورية

العمليات الارهابية

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