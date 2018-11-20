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المرور: انتشار الخدمات بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى لمنع الزحام

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:34 ص
المرور: انتشار الخدمات بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى لمنع الزحام خدمات مرورية - صورة أرشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من تواجد الخدمات المرورية بمحيط إغلاق جزئى لكوبرى المشير طنطاوى يستغرق شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير لمنع الزحام لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال لحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور  N A إلى محور الشهيد.
 
 
وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
 
 
 
 
 
 
 

 


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