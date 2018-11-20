المجلس القومى للمرأة يطلق مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة" بسوهاج

أعلن المجلس القومى للمرأة الانطلاق الفعلى لمبادرة المجلس "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة " بمحافظة سوهاج، التى ينفذها المجلس فى عدد من المحافظات ويتم تنفيذها فى محافظة سوهاج بالشراكة مع المحافظة والنائبة عبلة الهوارى والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وبرعاية المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى.

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن الانطلاق الفعلى للمبادرة فى سوهاج بدأ من خلال إتاحة الأماكن والمنشآت الخدمية بمدينة دار السلام وأنه سبق أن تم القيام بانطلاق تجريبى تم خلاله العمل على إتاحة بعض الأماكن الخدمية فى مدينتى سوهاج وأخميم.

وأشارت هجرس إلى أن مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة " مبادرة قومية تستهدف تكاتف جهود شركاء العمل من أجل تيسير الحياة على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أنحاء المحافظات المستهدفة من خلال القيام بإجراءات بسيطة فى خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة وإتباع سياسات تعظم الاستفادة من هذه الإجراءات.

من جانبها أكدت النائبة عبلة الهوارى أنها حرصت على المشاركة فى المبادرة وتقديم الدعم الكامل لها لإيمانها الشديد وحرصها على ضرورة حصول الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوهاج على كامل حقوقهم ومن بينها ارتياد الأماكن الخدمية دون عوائق ، وأنها من منطلق دورها كنائبة عن سوهاج سعت إلى تذليل كل العقبات أمام كل الجهات التى تأتى لتقدم خدمات حقيقية لأبناء سوهاج وانه تم اختيار مدينة دار السلام لإعلان الانطلاق الفعلى للمبادرة يليها بعد ذلك تنفيذ المبادرة في المراكز المختلفة بالمحافظة تباعا .

وأوضحت مارجريت صاروفيم مدير أول وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إن الانطلاق الفعلى للمبادرة داخل محافظة سوهاج شمل تنفيذ تدريب القيادات الحكومية للاماكن الخدمية داخل مدينة دار السلام ومهندسى الإدارة الهندسية بمركز دار السلام على دورهم في المبادرة وفق اطر هندسية صحيحة .



يذكر أن مبادرة محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة أطلقتها لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة خلال عام 2017 عام المرأة المصرية وتم التوسع في تنفذها في عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات منها بنى سويف وسوهاج وجارى الإعداد لتنفيذها في محافظة الدقهلية ومن المخطط لها إن تشمل عدد آخر من المحافظات في الفترات القادمة.