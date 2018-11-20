الكونجرس يعتزم تغيير قانونه الداخلى للسماح بارتداء الحجاب فى مقره

أ ف ب

يعتزم الكونجرس الأمريكى تعديل قانونه الداخلى بمبادرة من عضو مجلس النواب المسلمة إلهان عمر التى فازت فى انتخابات منتصف الولاية بهدف السماح بارتداء الحجاب فى مقره وهو ما ساندته الاثنين أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين.

وشاركت إلهان عمر اللاجئة الصومالية سابقا التى فازت بمقعد للديموقراطيين فى الانتخابات فى مطلع الشهر، فى صياغة التعديل الذى يحظر منذ 181 سنة غطاء الرأس فى الكونجرس. وستسمح النسخة الجديدة باستثناءات لاسباب دينية وتطبق على الحجاب للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ.

ويرتقب ان يصادق مجلس النواب الأمريكى الذى بات يعد غالبية من الديموقراطيين على هذا التعديل فى يناير. وقالت إلهان عمر السبت على تويتر إن ارتداء الحجاب خيارها و"هو خيار يحميه التعديل الاول فى الدستور".

وأضافت النائبة عن مينيسوتا، احدى امرأتين مسلمتين فازتا فى انتخابات منتصف الولاية، "هذا ليس المنع الوحيد الذى أريد الغاؤه".