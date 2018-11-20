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الكنيست الإسرائيلى يصدق على قانون بناء المستوطنات جنوب المسجد الأقصى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:35 م
الكنيست الإسرائيلى يصدق على قانون بناء المستوطنات جنوب المسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك
كتب- هاشم الفخرانى
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صدق الكنيست الإسرائيلى بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية على قانون لبناء مستوطنات جديدة فى بلدة سلوان، الواقعة بجنوب المسجد الأقصى فى القدس المحتلة.

 

وذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إنه تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوا، حيث أن معظم الأحزاب من حزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو.

 

وأضافت الصحيفة، أن القانون يسمح إلى جانب بناء المستوطنات، السيطرة على منازل الفلسطينيين فى حى سلوان.

 

ووصف محللون إسرائيليون أن المصادقة على القانون عقب استقالة أفيجدور ليبرمان من الحكومة، يهدف لمغازلة نتنياهو لليهود المتطرفين بالقدس المحتلة.

 


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