الكنيسة تحتفل بالذكرى السادسة لتجليس البابا تواضروس على الكرسى المرقسى

كتبت ــ ريهام عبد الله

يحظى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باهتمام كبير، ومحبة عظيمة، فى قلوب جموع المسيحيين فى مصر، باعتباره الرمز الدينى المسيحى الأكبر فى أرض الكنانة، المجلس على كرسى مار مرقس.

المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، أصدر فيديو، تحت عنوان "6 سنوات أبوة ورعاية.... الأبوة الحانية"، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بالذكرى السادسة لتجليس البابا على كرسى مار مرقس.

وجلس البابا تواضروس على الكرسى المرقسى يوم 18 نوفمبر 2012 خلفا لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الاسكندرية.