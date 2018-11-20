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القوى العاملة: تعيين 325 شابا.. وإصدار 1124 شهادة قياس مهارة بجنوب سيناء

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:15 ص
القوى العاملة: تعيين 325 شابا.. وإصدار 1124 شهادة قياس مهارة بجنوب سيناء وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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نجحت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء فى تعين 325 شابا، منهم اثنان من ذوى القدرات الخاصة، وذلك بنسبة 88% للذكور و12% إناث، فضلا عن توفير 170 فرصة عمل بالفنادق والقرى السياحية، وبلغ المسجلون الباحثون عن العمل 503 شباب، بالإضافة إلى إصدار 1124 شهادة قياس المهارة، و400 ترخيص مزاولة المهنة.
 
تلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان تقريرا من محمد عبد الرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال أكتوبر 2018 بالتفتيش الدورى الليلى والنهارى على 286 منشأة، لمراقبة ساعات العمل، وتم تحرير 17 محضر رخص، فضلا عن 48 محضرا لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى 33 محضر سلامة وصحة مهنية.
 
وقال إنه فى إطار متابعة طلبات تراخيص العمل وتديدها للعاملين الأجانب داخل المحافظة والتفتيش على المخالف منهم فقد قامت المديرية بتحرير 25 محضرا لأجانب يعملون بدون ترخيص وتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تم الترخيص لـ41 أجنبيا لأول مرة، وتجديد 17 ترخيصا.
 
وتابع أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 3600 عامل، فضلا عن 156 تم تسجيلهم خلال فترة التقرير.

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