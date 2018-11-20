القوى العاملة تؤكد اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

كتب محمود راغب

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوى الشريف بالقطاع الخاص، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم الثلاثاء، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "المولد النبوى الشريف"، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد سعفان أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.