القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى وتكرم الفائزين فى المسابقة الدينية

كتب زكى القاضى

إحتفلت القوات المسلحة بذكري مولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه للعام الهجرى 1440هـ ، الذى كانت سيرته مثالاً يحتذى به فى الصفح والتسامح والرحمة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات فى سبيل الدعوة المشرفة على مر العصور.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الدكتور محمد أبو الفتوح أحد كبار علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى أهمية الإقتداء بسيرة الرسول الكريم.

فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الإعتدال والوسطية ، من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة .

وألقى اللواء عاصم عبدالمحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الإحتفال كلمه نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هنأ فيها أبنائه من رجال القوات المسلحة بذكري المولد النبوي الشريف ، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ علي قدسيته والتصدي لكل من يحاول إستباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم ، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله علية وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات .

وفي نهاية الإحتفال تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية لأفراد القوات المسلحة .

حضر الإحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة .