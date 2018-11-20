video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى وتكرم الفائزين فى المسابقة الدينية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:10 ص
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى وتكرم الفائزين فى المسابقة الدينية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

إحتفلت القوات المسلحة بذكري مولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه للعام الهجرى 1440هـ ، الذى كانت سيرته مثالاً يحتذى به فى الصفح والتسامح والرحمة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات فى سبيل الدعوة المشرفة على مر العصور.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الدكتور محمد أبو الفتوح أحد كبار علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى أهمية الإقتداء بسيرة الرسول الكريم.

فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الإعتدال والوسطية ، من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة .

وألقى اللواء عاصم عبدالمحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الإحتفال كلمه نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  هنأ فيها أبنائه من رجال القوات المسلحة بذكري المولد النبوي الشريف ، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ علي قدسيته والتصدي لكل من يحاول إستباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم ، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله علية وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات .

وفي نهاية الإحتفال تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية لأفراد القوات المسلحة .

حضر الإحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة .

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"كلام ستات" يخصص حلقة اليوم للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

حسن الرداد وعاصى الحلانى يهنئان جمهورهما بالمولد النبوى الشريف

القوى العاملة تؤكد اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوات المسلحة

المولد النبوى

الجيش المصرى

مولد النبوى




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة