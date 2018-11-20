القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، من القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية، وذلك خلال حملة أمنية بنطاق القسم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية، بورود إشارة من المقدم أحمد جعيصة رئيس الفرع الجنائى لمركزى زفتى والسنطة، يفيد بشن حملة أمنية لضبط مروجين المواد المخدرة برئاسة الرائد أحمد رمزى والنقيب عبد الحكيم درويش معاون المباحث.

وتم ضبط كلام من " اع " 24 سنة عاطل وبحوزته 70 تذكرة هيروين، وسرنجة بها مواد مخدرة، ومبلغ مالى 100جنيه، " م إ " 28سنة عاطل بحوزته 30تذكرة هيروين، طبنجة غير مرخصة، " ا م " 30سنة عاطل بحوزته 10تذكرة هيروين، طبنجة غير مرخصة.