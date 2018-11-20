القبض على عاطل هارب من 18 حكم قضائى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 18 حكم قضائى بلغ اجمالى العقوبة فيهم 4 سنوات وشهرين بتهم"تبديد " فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الاحكام بضبط المتهم "محمود.ع.ال"41 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 18 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 4 سنوات وشهرين بتهم "تبديد ".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله .