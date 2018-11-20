video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القابضة لمياه الشرب: قاعدة بيانات جديدة لشبكات المياه والصرف

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:01 م
القابضة لمياه الشرب: قاعدة بيانات جديدة لشبكات المياه والصرف محمد حسن مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

قال دكتور محمد حسن، مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة القابضة من خلال منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS تهدف إلى بناء القدرات ونقل الخبرات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل التواصل الداخلى مع الإدارات المختلفة بالشركة والتواصل الخارجى بالجهات الحكومية المختلفة.

 

جاء ذلك خلال حلقة نقاش تجارب إقليمية فى التشغيل والصيانة المنعقدة ضمن فعليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة فى الدول العربية.

 

وأضاف حسن، أن نظم المعلومات الجغرافية قامت بتوقيع كافة البيانات الخاصة بخرائط الأساس وشبكات المياه والصرف بجودة عالية ومستوى عالى من التفاصيل لمساعدة متخذى القرار.

 

وأوضح مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم تحديد أماكن الشكاوى التى ترد عبر الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول 125، وتوقيعها على إلـ GIS.

 

واستعرض حسن، نموذج التشغيل والصيانة والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتى تسمح بالبحث واسترجاع المعلومات وتحديثها وترجمة كم هائل من البيانات وتجميعها وتشخيص أسباب المشكلات المتكررة فى بعض المناطق ما يساعد على سرعة إنهاء عمليات الإصلاح بها.

 

وأشار مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الشركة القابضة أطلقت تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتيح للشاكى تحديد مكان وإحداثيات الشكوى ما يساعد فى تحليل البيانات ونمطها وتصنيف الكسور طبقًا للتوقيت الزمنى وتحديد المناطق التى تعانى من بعض مشكلات فى خدمة المياه والصرف بصورة متكررة لحل تلك المشكلات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان تعلن حجز 3992 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

القابضه لمياه الشرب

الشركه القابضه

محطات المياه

شبكات المياه

الخط الساخن ١٢٥




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة