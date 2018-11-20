القابضة لمياه الشرب: قاعدة بيانات جديدة لشبكات المياه والصرف

قال دكتور محمد حسن، مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة القابضة من خلال منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS تهدف إلى بناء القدرات ونقل الخبرات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل التواصل الداخلى مع الإدارات المختلفة بالشركة والتواصل الخارجى بالجهات الحكومية المختلفة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش تجارب إقليمية فى التشغيل والصيانة المنعقدة ضمن فعليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة فى الدول العربية.

وأضاف حسن، أن نظم المعلومات الجغرافية قامت بتوقيع كافة البيانات الخاصة بخرائط الأساس وشبكات المياه والصرف بجودة عالية ومستوى عالى من التفاصيل لمساعدة متخذى القرار.

وأوضح مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم تحديد أماكن الشكاوى التى ترد عبر الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول 125، وتوقيعها على إلـ GIS.

واستعرض حسن، نموذج التشغيل والصيانة والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتى تسمح بالبحث واسترجاع المعلومات وتحديثها وترجمة كم هائل من البيانات وتجميعها وتشخيص أسباب المشكلات المتكررة فى بعض المناطق ما يساعد على سرعة إنهاء عمليات الإصلاح بها.

وأشار مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الشركة القابضة أطلقت تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتيح للشاكى تحديد مكان وإحداثيات الشكوى ما يساعد فى تحليل البيانات ونمطها وتصنيف الكسور طبقًا للتوقيت الزمنى وتحديد المناطق التى تعانى من بعض مشكلات فى خدمة المياه والصرف بصورة متكررة لحل تلك المشكلات.