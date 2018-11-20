القابضة لمياه الشرب تؤكد إنتاج 25 مليون متر مكعب مياه يوميا من 2711 محطة

كتب ــ أحمد حسن

قال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة تنتج ما يقرب من 25.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، عبر 2711 محطة مياه، يتم نقلها من خلال 166 ألف كم من الشبكات، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب إلى 98% تقريبا من عدد السكان بجمهورية مصر العربية.

وأضاف في كلمته خلال حلقة نقاش تجارب إقليمية في التشغيل والصيانة المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، أننا لدينا بنية تحتية ضخمة جدا ويجب اتباع إجراءات التشغيل والصيانة لضمان استدامة كفاءتها، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتابع، أن المياه السطحية والتي مصدرها نهر النيل تمثل 85.9% من مصادر المياه في مصر، يليها المياه الجوفية بنسبة 13%، ثم تحليه مياه البحر، مشيرا إلى أن التحلية أحد أهم المصادر التي نعتمد عليها خلال الفترة القادمة في المحافظات الساحلية، ومواجهة الزيادة السكانية المطردة، لافتا أن متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتجاوز 600 متر مكعب في العام حاليا.

وأردف أن خدمة تغطية الصرف الصحى حاليا تصل إلى 60% من تعداد السكان، ونعالج 10.8 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى سنويا.

وأكد معوض، أن الشركة القابضة تدير 25 شركة تابعة تخدم مختلف محافظات الجمهورية، وكان من أهم أولويتنا التخطيط، وإعداد مخطط عام يوضح احتياجات وأولويات التشغيل والصيانة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الأخذ في الاعتبار متغيرات كالزيادة السكانية حتى عام 2037.

وأوضح أن الشركة لديها منظومة لضبط جودة مياه الشرب، ويتم رفع 3 ملايين عينة سنوياً للتأكد من جودة مياه الشرب المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمواطن، من خلال المعامل المتنقلة ومعامل المحطات والمعامل المركزية، والمعمل المرجعي التابع للشركة القابضة والذي يعد من أحدث المعامل في نطاق الشرق الأوسط.

وأشار إلى حصول 163 محطة مياه شرب وصرف صحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتي تضمن إتباع الإجراءات القياسية في التشغيل والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقال، إن من أهم التحديات التي نواجهها تقليل الفاقد والذي يتراوح حاليا ما بين 30-32% ما بين فاقد طبيعي فيزيائي وآخر تجارى، واتخذنا العديد من الإجراءات التي تساهم في الحد من هذا الفاقد وتركيب وتغير 6 ملايين عداد على مستوى الجمهورية، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع في الجهات الحكومية وغيرها، ونتجه إلى العدادات الذكية، بالإضافة إلى تأسيس إدارة الفاقد بكل شركة والرقابة بشكل دائم، وتم إجراء دراسة حالة بمحافظة دمياط ووضع نماذج لقياس نسب الفاقد.

وفى السياق ذاته، أضاف أن إدارات الأصول من الإدارات الهامة التي ترتبط بالتخطيط والتشغيل والصيانة، واتباع إجراءات إدارة الطاقة للاستفادة منها وتوفير التكاليف.

وأشار إلى تجارب الشركات التابعة في إنتاج غاز الميثان من الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحى، وإنتاج ما يقرب من 5 ميجا وات كهرباء من محطة الجبل الأصفر، و1 ميجاوات من محطة سخا بكفرالشيخ .