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العصار يوقع مذكرة تفاهم مع سفيرة سلوفينيا للتعاون فى مجالات الطاقة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:01 ص
العصار يوقع مذكرة تفاهم مع سفيرة سلوفينيا للتعاون فى مجالات الطاقة الدكتور محمد سعيد العصار يوقع مذكرة تفاهم مع سفيرة "سلوفينيا"
كتب ــ زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفيرة تيانا ميسكوفا سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة والوفد المرافق لها، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وشهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "اسكرا" السلوفينية للتعاون فى مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية لأنظمة توزيع الطاقة .

أكد "العصار" على رغبة الوزارة فى التعاون المُشترك مع جمهورية سلوفينيا على نحو يلبي المصالح المُشتركة للجانبين وعلى أهمية الاستفادة من الخبرة السلوفينية المُتميزة في العديد من المجالات الصناعية الحديثة، مضيفاً أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من خبرة شركة "اسكرا" فى مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية المكملة لها ونقل المعرفة والخبرة فى مجال تصنيع الأجهزة والمعدات التى تخدم مشاريع توفير الطاقة الكهربائية إلى شركات الإنتاج الحربي .

ومن جانبها، أكدت سفيرة سلوفينيا أهمية التعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرا لجودة وتميز مُنتجاتها وما وصلت إليه من إمكانيات تكنولوجية وصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية ومُشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر، الأمر الذى دعا إلى رغبة "اسكرا" فى عقد شراكة مع "الإنتاج الحربي"، مؤكدة عن ثقتها فى نجاح التعاون بين الطرفين لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية تخدم كلا الجانبين فى مجالات الطاقة وغيرها من المجالات التى يمكن التعاون فى تنفيذها، خاصة وأن شركة "اسكرا" تعمل فى مجالات متعددة يمكن الاستفادة منها بمصر، حيث إنها أكبر شركة وطنية فى مجال تنظيم وتدقيق العملية، والاتصالات وأنظمة الأمن وأنظمة توزيع الطاقة، ووسائل النقل والشبكات، وخطوط الاتصالات، والسكك الحديدية وحركة المرور على الطرق، وحلول البرمجيات وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية .

ودعا "العصار" السفيرة لمشاركة الشركات الدفاعية السلوفينية بالمعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "أيدكس 2018" الذى تنظمة وزارة الدفاع المصرية تحت رعاية  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمقام فى مركز مصر للمعارض الدولية الفترة من    3 إلى 5 ديسمبر 2018 ، وأوضح أن هذا المعرض يعد فرصة هامة للتعرف على إمكانيات الصناعات الدفاعية المصرية على أرض الواقع وعقد شراكات جديدة مع الدول المشاركة فى المعرض.

 

 

 

 


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