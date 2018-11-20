العثور على زجاجات وأكياس من البلاستيك فى معدة حوت نافق بإندونيسيا

رويترز

قال مسؤولون فى متنزه وطنى بإندونيسيا اليوم الثلاثاء إنهم عثروا على نحو 6 كيلوجرامات من مخلفات البلاستيك من بينها 115 كوبا فى معدة حوت نافق من فصيلة العنبر.

وقال متنزه واكاتوبى الوطنى فى بيان إن السلطات عثرت على الحوت الذى يبلغ طوله 9.5 متر فى مياه قريبة من جزيرة كابوتا وهى جزء من المتنزه الذى يقع جنوب شرقى سولاويسى.

ويشتهر المتنزه بين الغواصين بسبب الشعاب المرجانية الممتدة على مساحة كبيرة فيه وتنوع الحياة البحرية. ولم يتبين سبب نفوق الحوت لكن مسؤولى الحديقة عثروا على زجاجات وأكياس وأحذية من البلاستيك وحقيبة بها أكثر من ألف قطعة خيط فى معدة الحوت.

وفى يونيو، أثار العثور على 80 قطعة من مخلفات البلاستيك فى معدة حوت نافق فى تايلاند اهتماما محليا لكن الاهتمام بالموضوع فى الخارج كان أكبر.

وذكر تقرير أجرته مؤسسة (أوشن كونسيرفانسى) ومركز ماكينزى للأعمال والبيئة عام 2015 أن خمس دول آسيوية هى الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند مسؤولة عما يصل إلى 60% من مخلفات البلاستيك التى ينتهى بها الحال فى المحيطات.

وأفاد التقرير الذى يدرس سوء تعامل سكان المناطق الساحلية مع مخلفات البلاستيك فى 192 دولة بأن إندونيسيا تحتل المركز الثانى بعد الصين. وتعهدت إندونيسيا بتخصيص مليار دولار سنويا لخفض مخلفات البلاستيك فى المياه بنسبة 70% بحلول عام 2025.