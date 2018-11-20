الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى بالبيارق والأعلام الخضراء فى سوهاج.. صور

شهدت محافظة سوهاج بمختلف مراكزها مسيرات احتفالية للطرق الصوفية والسادة الاشراف احتفالا بمولد خيرى البرية سيدنا محمد صلى الله علية وسلم حيث ارتفعت البيارق والأعلام الخضراء وسط حشود كبيرة بالشوارع مرددين الأناشيد والأشعار الدينية فى مدح الرسول الكريم.

بدأت المسيرات وسط حراسات من قوات الشرطة التى قامت بتامين الموكب من لحظة انطلاقة من الساحات المخصصة للطرق الصوفية وخلال جولاتها بالشوارع على والتى تلاحم معهم عدد كبير من الأهالى للاحتفال بهذه المناسبة العطرة.

ومن الاحتفالات الخاصة بالطرق الصوفية والسادة الأشراف إلى الاحتفالات الرسمية حيث قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج مساء أمس، نائبا عن السيد رئيس الجمهورية بالمشاركة فى فعاليات الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بسوهاج احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور اللواء يسرى عبد المنعم السكرتير العام للمحافظة، واللواء رأفت الفقى ممثلا عن مديرية أمن سوهاج , والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء ومشايخ الازهر الشريف والأوقاف وأهالى سوهاج.

حيث تحدث زين عبد اللطيف المستشار الدينى للمحافظة والشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة بأوقاف سوهاج، ثم كلمة الأزهر الشريف للشيخ محمد عبد العزيز واعظ أول بالأزهر الشريف، تحدثوا خلالها عن مولد الهدى ونور البشرية، وعن حياة النبى صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها ومن أهمها الأخذ بالأسباب والمثابرة والصبر على الصعاب والشدائد من أجل تحقيق الأهداف، وأهمية التحلى بأخلاق الرسول الكريم، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجى.































