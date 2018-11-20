video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى بالبيارق والأعلام الخضراء فى سوهاج.. صور

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:57 ص
الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى بالبيارق والأعلام الخضراء فى سوهاج.. صور جانب من الاحتفال
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

شهدت محافظة سوهاج بمختلف مراكزها مسيرات احتفالية للطرق الصوفية والسادة الاشراف احتفالا بمولد خيرى البرية سيدنا محمد صلى الله علية وسلم حيث ارتفعت البيارق والأعلام الخضراء وسط حشود كبيرة بالشوارع مرددين الأناشيد والأشعار الدينية فى مدح الرسول الكريم.

بدأت المسيرات وسط حراسات من قوات الشرطة التى قامت بتامين الموكب من لحظة انطلاقة من الساحات المخصصة للطرق الصوفية وخلال جولاتها بالشوارع على والتى تلاحم معهم عدد كبير من الأهالى للاحتفال بهذه المناسبة العطرة.

ومن الاحتفالات الخاصة بالطرق الصوفية والسادة الأشراف إلى الاحتفالات الرسمية حيث قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج مساء أمس، نائبا عن السيد رئيس الجمهورية بالمشاركة فى فعاليات الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بسوهاج احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور اللواء يسرى عبد المنعم السكرتير العام للمحافظة، واللواء رأفت الفقى ممثلا عن مديرية أمن سوهاج , والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء ومشايخ الازهر الشريف والأوقاف وأهالى سوهاج.

حيث تحدث زين عبد اللطيف المستشار الدينى للمحافظة والشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة بأوقاف سوهاج، ثم كلمة الأزهر الشريف للشيخ محمد عبد العزيز واعظ أول بالأزهر الشريف، تحدثوا خلالها عن مولد الهدى ونور البشرية، وعن حياة النبى صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها ومن أهمها الأخذ بالأسباب والمثابرة والصبر على الصعاب والشدائد من أجل تحقيق الأهداف، وأهمية التحلى بأخلاق الرسول الكريم، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجى.

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (1)
 

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (2)
 

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (3)
 

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (4)
 

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (5)
 

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (6)
 

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (7)
 

 

المحافظ يشهد احتفالية المولد النبوي بالعارف (8)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ذكرى مولد النبى.. هكذا تحدث العالم عن أشرف الخلق

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية الاوقاف

الطرق الصوفية

احتفالات المولد النبى

محافظ سوهاج

اشعار دينية




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة