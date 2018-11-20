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الصين تنفى صحة اتهامات استرالية حول هجمات سيبرانية استهدفت شركاتها

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:47 م
الصين تنفى صحة اتهامات استرالية حول هجمات سيبرانية استهدفت شركاتها وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ
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نفت الصين صحة اتهامات أُسترالية بانتهاك اتفاق مبرم بين الحكومتين الصينية والأُسترالية يتعلق بتعزيز الأمن السيبراني (الإلكتروني) ومكافحة محاولات سرقة الأسرار التجارية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، اليوم /الثلاثاء/، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعليقا على تقارير أُسترالية ألقت باللوم على أجهزة أمنية صينية في سلسلة من الهجمات السيبرانية استهدفت شركات أُسترالية العام الماضي رغم وجود اتفاق بين حكومتي البلدين حول مواجهة محاولات سرقة الأسرار التجارية.
وقال شوانج "إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ولها دوافع خفية، ولا تساعد في جهود التعاون لتعزيز الأمن السيبراني". 
وأوضح أن الفضاء السيبراني معقد ويحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي، مؤكدا أن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الهجمات السيبرانية، وأنها مدافع قوي عن الأمن السيبراني، وأنها منفتحة على تعزيز التعاون في هذا الصدد.


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