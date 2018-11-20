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السكة الحديد تبحث توقيع بروتوكول مع هيئة البريد لتوفير خدماتها للمواطنين

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:11 م
السكة الحديد تبحث توقيع بروتوكول مع هيئة البريد لتوفير خدماتها للمواطنين المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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عقد رئيس هيئة السكة الحديد اجتماع مع رئيس وقيادات هيئة البريد لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة السكة الحديد وهيئة البريد فى مجالات نقل طرود البريد على كافة خطوط السكك الحديدية، وكذلك طلب هيئة البريد إنشاء أكشاك بريدية فى عدد 12 محطة رئيسية من محطات السكك الحديدية كمرحلة أولى تتولى تقديم كافة الخدمات البريدية فى إطار التحول الرقمى الذى يتم تطبيقه فى عدد من المشروعات لتقديم خدمات للمواطنين من خلال محطات السكك الحديدية ومكاتب البريد.
 
وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى انه تم بحث دراسة فتح منافذ بيع تذاكر قطارات السكك الحديدية للقطارات المكيفة فى بعض مكاتب البريد مع وضع ضوابط معينة لعمليات البيع للقضاء على السوق السوداء.
 
كما تم مناقشة بعض النقاط الأخرى التى سوف يتم دراستها وتطبيقها بين الهيئتين فى المستقبل القريب.
 
وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لدراسة هذه الموضوعات خلال الأيام المقبلة وعرض ماتم التوصل إليه فى اجتماع قادم بين السكة الحديد والبريد المصرى لإمكانية تقديم الخدمات المجتمعية وكافة الخدمات البريدية لخدمة المواطنين من خلال محطات السكة الحديد الرئيسية ومكاتب البريد.
  
 
 

 


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