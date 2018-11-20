الرئيس القبرصى: لا استبعد أن يحل "الناتو" كضامن حال التوصل إلى تسوية لقضيتنا

نيقوسيا (أ ش أ)

صرح الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس بأنه لا يستبعد أن يحل حلف شمال الأطلسى "الناتو" كضامن فى حال التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.

وقال أناستاسياديس- ردًا على مقترح بجعل الحلف بديلاً للضمانات فى حال تسوية القضية القبرصية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية- " إننا بحاجة إلى الشروط أولاً لاستئناف الحوار، وهناك طرق منها (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى) وغيرها التى يمكن أن تحمى جمهورية قبرص"، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لقبرص لا شئ خارج النقاش.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالى من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل لحل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت يوليو 2017 فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.