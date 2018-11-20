الرئيس الفرنسى يدعو إلى الحوار من أجل إنهاء حراك "السترات الصفراء"

كتب: أحمد علوى

اعتبر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء فى بلجيكا التى يزورها حاليا، ان إنهاء حراك "السترات الصفراء" احتجاجاً على زيادة الرسوم على المحروقات ممكن من خلال "الحوار" وشرح المواقف.

وقال ماكرون فى أثناء مشاركته مع رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشال فى نقاش مع حوالى 800 طالب فى جامعة لوفان-لا-نوف، فى اليوم الثانى من زيارة الدولة التى يقوم بها الى بلجيكا، ان "الحكومة تواجه احتجاجات فى الوقت الرهن. عبر الحوار يمكننا الخروج منها، عبر الشرح، عبر القدرة على ايجاد الوتيرة الجيدة والحلول الميدانية فى آن واحد".

ومن دون ان يسمى "السترات الصفراء" التى تنظم تجمعات لعرقلة السير منذ السبت، رأى ماكرون ان من "الطبيعي" حصول احتجاجات، لأن "الأمور لا تحصل بصورة عفوية". واضاف ان الانتقال البيئى "يفترض تغيير العادات، وهذا ليس سهلا على الاطلاق"، معربا عن الأمل في"التحلى بروح المسؤولية بصورة جماعية".

وقال ماكرون إن استراتيجية الحكومة هى "من جهة، فرض مزيد من الضرائب على الطاقات الأحفورية، ومن جهة ثانية، تقديم مزيد من الدعم للمعوزين". وطرح "المساعدة على التحول... لشراء سيارات أقل تلويثاً"، والتعويض على "الذين يحتاجون الى مبالغ كبيرة للتنقل" ودعم "الذين يستدفئون على الوقود".

وقال ماكرون من جهة اخرى انه تحادث "قبل أيام هاتفيا" بنيكولا أولو، وزير التحول البيئى السابق الذى استقال فى اواخر اغسطس. واضاف "انه صديق، رجل حر" "استقال لأسباب شخصية احترمها".

وسيخرج الوزير السابق الذى يبقى من اكثر الشخصيات السياسية شعبية فى فرنسا، عن صمته من خلال مشاركته الخميس فى برنامج سياسى على التلفزيون الفرنسي.