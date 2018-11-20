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الرئيس الصيني يبدأ زيارة نادرة للفليبين وسط احتجاجات

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:11 ص
الرئيس الصيني يبدأ زيارة نادرة للفليبين وسط احتجاجات الرئيس الصينى شى جين
أ ف ب
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وصل الرئيس الصينى شى جين بينج إلى الفليبين الثلاثاء فى زيارة رسمية هى الأولى له إلى هذه الدولة الحليفة تقليديا للولايات المتحدة فى وقت تتنافس بكين وواشنطن على النفوذ فى منطقة المحيط الهادئ.

وكسبت الصين شريكا غير متوقع فى 2016 مع انتخاب الرئيس رودريجو دوتيرتى الذى هز روابط عمرها قرن بين الفليبين والولايات المتحدة وسعى للتجارة والاستثمار مع المنافس الأمريكى.

وكانت مانيلا أعربت عن أملها فى أن تسفر الزيارة التى تستمر يومين، وهى الأولى لرئيس صينى إلى الفليبين منذ 13 عاما، فى التوقيع على اتفاقيات استثمار فى مشاريع بنى تحتية كبيرة وعدت بكين دوتيرتى بها لدى زيارته الصين قبل عامين.

وقدمت الصين عشرات مليارات الدولارات بشكل قروض منذ 2013 فى إطار سعيها لتوسيع نفوذها السياسى فى العالم، فى مواجهة الهيمنة الأمريكية التى طبعت نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا فى آسيا.

ولكن حتى قبل وصول شى بعد ظهر الثلاثاء توجه مئات المتظاهرين إلى السفارة الصينية احتجاجا على تعزيز العلاقات مع بكين.

 

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شى جين بينج

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